Todo lo que debes saber de los octavos de final de la Champions League

Karla Villegas Gama

Los octavos de final de la Champions League se disputarán en marzo. Los duelos de ida están pactados para el 10 y 11; mientras que las vueltas se realizarán el 17 y 18.

La fase marca el inicio de los cruces directos, donde los detalles tácticos, la experiencia internacional y la gestión de la presión suelen ser determinantes.

Manchester City vs Real Madrid: el clásico contemporáneo Copyright: Reuters

El cruce entre Manchester City y Real Madrid se ha convertido en uno de los enfrentamientos más recurrentes de la última década en la Champions League. Se han medido 15 veces en el torneo, con balance ligeramente favorable al conjunto español: seis victorias, cinco derrotas y cuatro empates.

El Real Madrid, máximo ganador del torneo con 15 títulos, es el único club que ha disputado todas las ediciones con formato de octavos de final. El Manchester City, campeón reciente del certamen, ha logrado 11 clasificaciones a octavos en las últimas 13 temporadas, consolidándose como potencia europea.

Ida: Santiago Bernabéu (Madrid), 11 de marzo

Vuelta: Etihad Stadium (Mánchester), 17 de marzo

Sporting CP vs Bodø/Glimt: tradición vs revelación Copyright: Reuters

El enfrentamiento entre Sporting Clube de Portugal y Bodø/Glimt no registra antecedentes en competiciones europeas.

Los ‘Leones’ suman 23 participaciones en la Champions League, aunque su presencia en cuartos de final ha sido limitada en las últimas décadas. El club lisboeta busca recuperar protagonismo internacional.

Por su parte, Bodø/Glimt se ha consolidado como una de las revelaciones del torneo. El conjunto noruego ha conseguido triunfos consecutivos ante Manchester City, Atlético de Madrid e Inter (2) y compite pese a que la liga de Noruega está inactiva, pues se disputa entre marzo y noviembre.

Ida: Aspmyra Stadion (Bodø), 11 de marzo

Vuelta: Estádio José Alvalade (Lisboa), 17 de marzo

Chelsea vs Paris Saint-Germain: equilibrio histórico y presión para el campeón Copyright: Reuters

Chelsea y PSG protagonizan uno de los cruces más equilibrados de los octavos de final. Se han enfrentado en nueve ocasiones: tres victorias para cada equipo y tres empates.

El Chelsea cuenta con dos títulos de Champions League, aunque su rendimiento reciente en rondas de eliminación directa ha sido irregular. El PSG, campeón vigente del torneo, ha clasificado de manera consecutiva a octavos desde la temporada 2012/13 y ha mostrado mayor estabilidad estructural en los últimos años.

El duelo enfrenta a un club en reconstrucción deportiva contra un proyecto consolidado en la élite europea.

Ida: Parc des Princes (París), 11 de marzo

Vuelta: Stamford Bridge (Londres), 17 de marzo

Barcelona vs Newcastle United: reconfiguración y ambición europea Copyright: Reuters

El Barcelona y el Newcastle se han enfrentado cinco veces en la Champions League, con saldo favorable para el club catalán: cuatro victorias y una derrota.

Barcelona, cinco veces campeón de Europa, busca recuperar regularidad en fases de eliminación directa tras varias temporadas marcadas por la transición deportiva. Aunque históricamente fue constante en cuartos de final, en los últimos años su presencia ha sido menos frecuente.

Newcastle disputa apenas su cuarta participación histórica en el torneo y tiene la posibilidad de alcanzar los cuartos de final por primera vez. El club inglés vive un proceso de crecimiento institucional y competitivo que lo ha devuelto al máximo nivel continental.

Ida: St James’ Park (Newcastle), 10 de marzo

Vuelta: Camp Nou (Barcelona), 18 de marzo

Liverpool vs Galatasaray: historia frente a desafío competitivo Copyright: Reuters

Liverpool, seis veces campeón de la Champions League, ha avanzado a cuartos de final en 10 de sus últimas 15 participaciones. Su historial lo posiciona como uno de los clubes más consistentes del continente.

Galatasaray, por su parte, no alcanzaba esta instancia desde la temporada 2013/14. En su historia solo ha llegado dos veces a cuartos de final. Sin embargo, el club turco ha competido con intensidad ante los ‘Reds’, con dos victorias, dos empates y una derrota.

Ida: Rams Park (Estambul), 10 de marzo

Vuelta: Anfield (Liverpool), 18 de marzo

Tottenham vs Atlético de Madrid: intensidad vs táctica Copyright: Reuters

Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid solo registran un antecedente oficial, en la final de la Recopa de Europa de 1963. Desde entonces, sus trayectorias continentales han evolucionado significativamente.

Tottenham ha disputado siete ediciones de la Champions League y alcanzó la final en 2018/19. Atlético de Madrid suma 21 participaciones, tres finales de Champions y una presencia constante en fase de eliminación directa en la última década.

Se trata de una eliminatoria que anticipa planteamientos tácticos exigentes y alto desgaste físico.

Ida: Estadio Metropolitano (Madrid), 10 de marzo

Vuelta: Tottenham Hotspur Stadium (Londres), 18 de marzo

Bayern Munich vs Atalanta: experiencia dominante ante crecimiento sostenido Copyright: EFE

El enfrentamiento entre Bayern Munich y Atalanta enfrenta dos trayectorias europeas muy distintas.

Bayern suma 42 participaciones en la Champions League y seis títulos. Además, su regularidad en cuartos de final es una de las más altas del continente.

Atalanta, con menor tradición histórica en el torneo, ha demostrado competitividad en sus recientes participaciones europeas y ha logrado consolidarse como un equipo ofensivamente peligroso. Para muestra la remontada frente al Borussia Dortmund en el playoff, que incluyó un penal al minuto 90+8’.

Ida: Stadio Atleti Azzurri d’Italia (Bérgamo), 10 de marzo

Vuelta: Allianz Arena (Múnich), 18 de marzo

Arsenal vs Bayer Leverkusen: oportunidad histórica para romper la deuda europea Copyright: Reuters

El cruce entre Arsenal y Bayer Leverkusen enfrenta a dos clubes que aún no han ganado la Champions League.

Arsenal fue uno de los equipos más sólidos en la fase de liga, con pleno de victorias. Sin embargo, su historial en instancias avanzadas del torneo ha sido irregular en comparación con otras potencias inglesas.

Bayer Leverkusen disputa su decimoquinta participación y no alcanza los cuartos desde la temporada 2001/02, cuando llegó a la final.

La eliminatoria representa una oportunidad estratégica para ambos proyectos.

Ida: BayArena (Leverkusen), 11 de marzo

Vuelta: Emirates Stadium (Londres), 17 de marzo