Bayern Munich se metió a octavos de final de la Champions League

Oscar Sandoval

Bayern Munich venció 2-0 a Union Saint-Gilloise y en tres minutos consiguió una victoria que le dio un boleto de manera directa a los octavos de final de la Champions League, un doblete de Harry Kane lo convirtió en el segundo clasificado a la siguiente ronda tras una fase de liga extraordinaria.

🔔 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 🔴



Home 𝗪𝗜𝗡 ➕ UCL round of 16 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗥𝗘𝗗 ✅ pic.twitter.com/jRXN2p9qo7 — FC Bayern (@FCBayernEN) January 21, 2026

Bayern hizo buenos los pronósticos y le pasó por encima a Union SG para conseguir su sexta victoria en siete partidos, recuperó la segunda posición de la tabla y aseguró un lugar entre los mejores 16 equipos de la Liga de Campeones porque con 18 unidades matemáticamente finalizará en el ‘Top 8’.

No fue un partido sencillo para el conjunto ‘Bávaro’ que tardó en abrir el marcador debido al buen planteamiento de los visitantes que tuvieron opciones para dar la sorpresa, pero todo cambió al inicio de la segunda mitad en cuestión de segundos.

Kane anotó el 1-0 a los 52 minutos con un remate de cabeza tras un tiro de esquina y al 55 disparó desde los 11 pasos para dejar los tres puntos en el bolsillo del equipo alemán, falló un penal y dejó escapar el hat-trick, pero no afectó a Bayern Munich con futbol se coloca entre los candidatos al título.