Bayern Munich busca el boleto a los octavos de final en la Champions League

Oscar Sandoval

Bayern Munich necesita derrotar a Union Saint-Gilloise para recuperar la segunda posición de la tabla en la Champions League y de paso certificar su acceso directo a los octavos de final, una victoria para confirmarse entre los favoritos a levantar la ‘Orejona’.

𝗦𝗣𝗢𝗧𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘!! ✨ 🔦 pic.twitter.com/29dlavLNiV — FC Bayern (@FCBayernEN) January 20, 2026

Bayern es uno de los equipos con mejor forma en la Liga de Campeones luego de registrar cinco victorias y una derrota, su ataque tiene un promedio de tres goles por partido y Union SG parece la víctima perfecta para seguir luciendo a nivel continental.

Los octavos de final están al alcance del conjunto ‘Bávaro’ que puede convertir la jornada ocho en un trámite si consigue vencer a los visitantes que está en zona de eliminación con cuatro derrotas en seis compromisos.

El liderato no está a disposición de Bayern Munich, pero los tres puntos valdrían la localía en los partidos de vuelta a partir de los octavos de final y es un premio a la constancia en el torneo que no debe dejar pasar.