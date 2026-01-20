Oscar Sandoval
Bayern Munich busca el boleto a los octavos de final en la Champions League
Union Saint-Gilloise separa a Bayern de la siguiente ronda
Bayern Munich necesita derrotar a Union Saint-Gilloise para recuperar la segunda posición de la tabla en la Champions League y de paso certificar su acceso directo a los octavos de final, una victoria para confirmarse entre los favoritos a levantar la ‘Orejona’.
Bayern es uno de los equipos con mejor forma en la Liga de Campeones luego de registrar cinco victorias y una derrota, su ataque tiene un promedio de tres goles por partido y Union SG parece la víctima perfecta para seguir luciendo a nivel continental.
Los octavos de final están al alcance del conjunto ‘Bávaro’ que puede convertir la jornada ocho en un trámite si consigue vencer a los visitantes que está en zona de eliminación con cuatro derrotas en seis compromisos.
El liderato no está a disposición de Bayern Munich, pero los tres puntos valdrían la localía en los partidos de vuelta a partir de los octavos de final y es un premio a la constancia en el torneo que no debe dejar pasar.
