Real Madrid a octavos de final con Vinícius Júnior como verdugo

Héctor Cantú

El Real Madrid se ha clasificado a octavos de final luego de remontar ante el Benfica para llevarse la victoria por 2-1 ante el equipo lusitano.

En medio de la polémica luego del partido de ida, el cuadro de Álvaro Arbeloa tuvo que remar contracorriente para sellar su boleto a la ronda siguiente en el torneo que ha dominado en los últimos años.

14' Real Madrid 0-1 Benfica

16' Real Madrid 1-1 Benfica



This game is heating up 🍿 pic.twitter.com/e8fHB6XDRq — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 25, 2026

Las Águilas sorprendieron y se pusieron arriba en el tanteador con la anotación de Rafa Silva, quien empujó la pelota al fondo de las redes luego de un atajadón de Thibaut Courtois, quien poco pudo hacer en el contrarremate para evitar la caída de su arco.

Pero los merengues tuvieron capacidad de reacción muy pronto en el encuentro. A los dos minutos de haber recibido la herida, los de casa devolvieron la gracia con la anotación de Tchouaméni quien disparó de larga distancia.

En la segunda mitad, el Benfica no tuvo la lucidez para meterse de nuevo en el partido y así recibió el tanto definitivo en la figura de Vinícius Júnior, quien tuvo un partido redondo que coronó con el gol de la victoria en un contragolpe.

Vinícius Júnior is dancing again 🕺🔥 pic.twitter.com/X0GSvzSF87 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 25, 2026

Pero no todo fue miel para el equipo español, que vivió momentos de alta tensión luego de la lesión de Raúl Asencio, quien luego de un choque tuvo que ser sacado en camilla del campo.

Este viernes el Real Madrid conocerá si su próximo rival en los octavos de final será el Sporting CP o el Manchester City de Pep Guardiola.