Real Madrid con bajas de peso ante Valencia

Redacción FOX Deportes

Real Madrid llevó a cabo el último entrenamiento antes de visitar a Valencia en Mestalla, con la presencia de Dani Carvajal y Antonio Rüdiger quienes confirmaron su disponibilidad para el partido de este domingo.

🆗 ¡Último entrenamiento antes del partido contra el Valencia! pic.twitter.com/i7Y9CwGnra — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 7, 2026

También volverá al equipo Trent-Alexander Arnold que entrenó sin contratiempos tras ser baja la jornada pasada debido a una lesión muscular en el cuádriceps; por lo que Arbeloa contará a pleno rendimiento con sus dos opciones naturales para el lateral derecho.

Además, la vuelta de Rüdiger, sin minutos desde las semifinales de la Supercopa de España por molestias en la rodilla izquierda, da más margen de gestión de minutos de los centrales para el técnico, con Raúl Asencio limitando esfuerzos debido a fuertes molestias en la tibia.

Buenas noticias en forma de retorno que contrastan con la que recibió Arbeloa durante la jornada del viernes, al confirmar las pruebas médicas la ausencia de Rodrygo Goes durante 10 días por sufrir una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha.

Baja que se une a las confirmadas de dos lesionados, Jude Bellingham -rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda- y Éder Militao -rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal- y Vinícius Junior, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.