Jude Bellingham se perderá partidos clave del Real Madrid

Héctor Cantú

El Real Madrid ha recibido una pésima noticia en medio de una crisis que le llevó a quedar fuera de los ocho mejores equipos de la Champions League.

Ahora, el equipo comandado por Álvaro Arbeloa ha perdido a Jude Bellingham, al menos durante un mes, debido a una lesión sufrida en el último partido de La Liga, donde el Real Madrid superó por 2-1 al Rayo Vallecano.

En un comunicado, el equipo merengue confirmó que la lesión de Bellingham fue en la pierna izquierda por lo que se perderá todos los partidos del mes de febrero.

De esta manera, Bellingham se quedará sin ver actividad en los vitales duelos de los playoffs de la Champions League ante el Benfica, además de quedar sin posibilidades de alinear en los partidos de La Liga ante Valencia, Real Sociedad y Osasuna.

Jude Bellingham, el nuevo 'Rey' en la venta de camisetas

La ausencia de Bellingham será dura para el Real Madrid pues es un inamovible en el esquema de Arbeloa en el carrera por el título del futbol español que todavía mantiene el Barcelona con un punto más que el cuadro de la capital española.