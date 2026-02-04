Real Madrid volvió a trabajar con las máscaras de hipoxia

Oscar Sandoval

El estado físico de los jugadores de Real Madrid durante la era de Xabi Alonso dejó mucho que desear, en más de una ocasión el equipo sufrió un bajón físico en el último tramo final de algunos partidos, se fue el técnico y volvió Antonio Pintus para intentar recuperar a los futbolistas.

Real Madrid comenzó una especie de pretemporada de cara a la segunda parte del curso, el pasado quedó atrás y hay que mirar al futuro. Pintus volvió al club tras la salida de Alonso y planeó trabajo físico para los jugadores aprovechando que no tienen actividad en la Copa del Rey.

El club publicó fotografías del entrenamiento de este miércoles en el que se puede observar el trabajo de futbolistas como Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde, Dani Carvajal y Fran García con las máscaras de hipoxia.

La hipoxia consiste en simular condiciones atmosféricas de una altura entre dos mil y tres mil metros para aumentar la resistencia al limitar la entrada de oxígeno a los pulmones, esto con la finalidad de aumentar y mejorar la capacidad pulmonar.

La sesión duró tres horas y el trabajo con el balón quedó de lado, serán semanas de trabajo físico para intentar llegar al 100 al tramo final de la temporada y pelear por La Liga.