Kylian Mbappé va tomando el lugar de ‘9’ en el Real Madrid

Oscar Sandoval

Kylian Mbappé se está llenando de goles con la camiseta de Real Madrid, registra 81 tantos en 89 partidos y se ha convertido en la referencia del equipo blanco recorriendo un camino similar al que cruzó Cristiano Ronaldo en sus nueve temporadas en el Santiago Bernabéu. KM🔟@KMbappe | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/nEIiAKv2ox — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2026

Mbappé tiene más goles que partidos en La Liga y en la Champions League en esta campaña, se echó al conjunto ‘Merengue’ a la espalda y la ofensiva depende del francés quien ha marcado 22 de los 47 goles del equipo en liga y 13 de 21 en el torneo continental.

El francés ha tenido que adaptarse a una nueva posición que le ha favorecido, comenzó su carrera jugando pegado a la banda y en Paris Saint-Germain dominó esa posición, pero en Madrid tuvo la exigencia de cambiar y hoy es un futbolista más completo del que llegó en 2024.

Kylian Mbappé terminó la fase de liga de la Champions League como goleador

El ‘10’ encontró su lugar jugando por el centro en una versión similar a la que adoptó CR7 en sus últimos años en el Bernabéu cuando pasó de la banda al centro para encabezar el ataque, una forma de juego que no desconoce porque con Francia ahí es donde hace notar su presencia.

Mbappé dejó el carril izquierdo para Vinícius Júnior y ha centralizado su participación para transformarse en una nueva versión futbolística que está más cercana al área y aumenta sus registros, un modo ‘Killer’ que el francés está descubriendo y que le sienta bien.