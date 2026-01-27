Publicación: jueves 29 de enero de 2026

Héctor Cantú

El Real Madrid explota; ya se habla de un nuevo técnico

Tras el desastre en Champions League, perfilan la salida de Álvaro Arbeloa del banquillo

La derrota del Real Madrid ante el Benfica, en la última jornada de la Champions League en la que el equipo blanco quedó relegado del top 8 de la competición, ha vuelto a iniciar un fuego que parecía estar apagado.

El resultado ha sido doloroso, por las formas y por las consecuencias del mismo. Nunca antes el Real Madrid había recibido gol de un portero rival y el traspié les ha obligado a jugar la ronda de Playoffs donde se medirá al Bodo de Noruega, o nuevamente al Benfica.

Dos partidos más que no estaban en el calendario y que pondrán a prueba al vestidor y sobre todo, al técnico Álvaro Arbeloa, quien tendría los días contados en el banquillo merengue.

La prensa española señala que la directiva del equipo blanco aceptará que Arbeloa termine la temporada en el banquillo, pero no más.

En su lugar, se está sondeando la posibilidad de que sea el español Unai Emery, quien sustituya al exjugador blanco que ahora está al frente de una de las plantillas más incendiarias del futbol moderno.

Emery, actual entrenador del Aston Villa, ya sabe lo que es lidiar con la alta presión. Lo vivió en carne propia cuando dirigió al PSG, donde, tuvo de pupilo a Kylian Mbappé.

Álvaro Arbeloa solo tiene dos casquillos en la recámara para poder ganarse la confianza y continuar, al menos, por una temporada más. Para ello, debe levantar la Champions League o bien, el título de Liga, donde está a un punto de distancia del líder, el FC Barcelona.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS