El Real Madrid explota; ya se habla de un nuevo técnico

Héctor Cantú

La derrota del Real Madrid ante el Benfica, en la última jornada de la Champions League en la que el equipo blanco quedó relegado del top 8 de la competición, ha vuelto a iniciar un fuego que parecía estar apagado.

El resultado ha sido doloroso, por las formas y por las consecuencias del mismo. Nunca antes el Real Madrid había recibido gol de un portero rival y el traspié les ha obligado a jugar la ronda de Playoffs donde se medirá al Bodo de Noruega, o nuevamente al Benfica.

"PUDO METERLE 7-0 AL REAL MADRID". 👑😱 Edu Aguirre es muy crítico con los jugadores del Real Madrid después de perder y quedar fuera del Top 8 de la Champions League. #ElChiringuitoEnFOX pic.twitter.com/LO2JI4RScn — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 29, 2026

Dos partidos más que no estaban en el calendario y que pondrán a prueba al vestidor y sobre todo, al técnico Álvaro Arbeloa, quien tendría los días contados en el banquillo merengue.

La prensa española señala que la directiva del equipo blanco aceptará que Arbeloa termine la temporada en el banquillo, pero no más.

En su lugar, se está sondeando la posibilidad de que sea el español Unai Emery, quien sustituya al exjugador blanco que ahora está al frente de una de las plantillas más incendiarias del futbol moderno.

DÍA LIBRE PARA EL REAL MADRID... 👑😳 Después de la derrota ante Benfica que lo dejó fuera del Top 8 de Champions League, el conjunto 'Merengue' no tiene planeado ningún entrenamiento para este jueves, informa Edu Aguirre. #ElChiringuitoEnFOX pic.twitter.com/DJ7epH6YfF — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 29, 2026

Emery, actual entrenador del Aston Villa, ya sabe lo que es lidiar con la alta presión. Lo vivió en carne propia cuando dirigió al PSG, donde, tuvo de pupilo a Kylian Mbappé.

Álvaro Arbeloa solo tiene dos casquillos en la recámara para poder ganarse la confianza y continuar, al menos, por una temporada más. Para ello, debe levantar la Champions League o bien, el título de Liga, donde está a un punto de distancia del líder, el FC Barcelona.