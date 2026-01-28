Kylian Mbappé da la cara con honestidad y vergüenza, tras la derrota en Champions League

Héctor Cantú

Kylian Mbappé ha aparecido dentro y fuera del terreno de juego, demostrando el líder que es para un Real Madrid que basa, todas sus esperanzas de trascender, en su figura.

Luego de la desastrosa derrota ante el Benfica en Champions League, donde le marcaron un gol en el tiempo agregado, el delantero francés, quien marcó los dos goles del equipo español, habló de manera frontal y honesta.

“Empezamos el partido de manera floja. Pensé que el gol nos metería en el ritmo de partido, pero fue todo lo contrario. Si esto se va 5-1 pienso que nadie aquí se sorprende. Es la historia de una noche que tenemos que olvidar”, detalló en zona mixta.

🔥 AUTOCRÍTICA TREMENDA de MBAPPÉ:



😡 "No es un tema de calidad ni táctica: ES TENER GANAS".



🤦‍♂️ "Se ha visto que el BENFICA se JUGABA LA VIDA... y NOSOTROS NO". pic.twitter.com/Jz6vYYuQTC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2026

Cuestionado sobre lo que le faltó al equipo merengue, Kylian Mbappé fue por demás honesto al asegurar que esta versión del Real Madrid estuvo lejos de ser un equipo competitivo en Champions League.

“A veces el futbolista vive en una burbuja y no vemos bien las cosas. Fue una noche de Champions y no jugamos así. No es posible que cada duelo se fue para Benfica, no es posible. Eso no es del Real Madrid. Es una cuestión de hombres, de determinación y de ganas de llevarse la victoria. En el futbol el partido empieza en el minuto 0 y no en el 45, la derrota es merecida”, agregó, visiblemente contrariado, el goleador francés.

💣 @EduAguirre7 NO PUEDE MÁS:



🔥 "A lo mejor hay que DEJAR DE CREER EN ESTE VESTUARIO".



😡 "Si no es por Courtois, Asencio y Mbappé, es partido de 7-0". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/NNbylmlYPi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2026

Finalmente, Mbappé aceptó que al equipo le faltó intensidad y negó que el problema sea, una cuestión táctica y mucho menos de calidad.

El Real Madrid conocerá su rival en la ronda de playoffs el próximo viernes, cuando se realice en el sorteo. Solo hay dos opciones, medirse al sorprendente Bodo, que derrotó al Atlético de Madrid, o repetir ante el Benfica de Mourinho en una eliminatoria a dos partidos a matar o morir.