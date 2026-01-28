Los 5 campeones de la Champions League a los que se enfrentó el Real Madrid

Karla Villegas Gama

El Real Madrid tuvo una fase de liga de la Champions League complicada, con cinco triunfos y tres derrotas tendrá que buscar su pase a octavos de final en los playoffs.

En su camino recibió cuatro goles en el certamen por primera vez desde la campaña 2022/23, cuando cayó ante Manchester City en semifinales, y se midió a cinco campeones de la Champions; a continuación el recuento.

Real Madrid 2-1 Olympique de Marsella Copyright: Reuters

El cuadro ‘Merengue’ remontó en la Jornada 1. Timothy Weah abrió el marcador (22’), pero Kylian Mbappé salió al rescate desde los 11 pasos en dos ocasiones (29’ y 81’).

Olympique de Marsella, ganó la edición 1992/93.

Real Madrid 1-0 Juventus Copyright: Reuters

Todavía bajo el mando de Xabi Alonso, el Real Madrid se impuso a la ‘Vecchia Signora’ en la Jornada 3, con gol de Jude Bellingham (57’).

Juventus, ganó las ediciones 1984/85 y 1995/96.

Liverpool 1-0 Real Madrid Copyright: Reuters

Los españoles se metieron a Anfield en la Jornada 4 y cayeron con gol de Alexis Mac Allister (61’), perdiendo su invicto en el torneo.

Liverpool, ganó las ediciones de 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 y 2018/19.

Real Madrid 1-2 Manchester City Copyright: Reuters

Rodrygo abrió el marcador (28’), pero el Real Madrid no pudo mantener la ventaja; Nico O'Reilly (35’) y Erling Haaland (43’) aprovecharon para remontar en la Jornada 6.

Manchester City, ganó la edición de 2022/23.

Benfica 4-2 Real Madrid Copyright: Reuters

En la Jornada 8, de la mano de Álvaro Arbeloa, los ‘Merengues’ cayeron de visita frente a las 'Águilas'. Kylian Mbappé anotó los dos goles de los españoles (30' y 58'), mientras que Andreas Schjelderup (36’ y 54'), Vangelis Pavlidis (45+5’) y Anatoliy Trubin (90+8') marcaron por los portugueses.

Benfica, ganó las ediciones 1960/61 y 1961/62.