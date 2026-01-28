Karla Villegas Gama
Los 5 campeones de la Champions League a los que se enfrentó el Real Madrid
Los rivales de los 'Merengues' en la fase de liga fueron cosa seria.
El Real Madrid tuvo una fase de liga de la Champions League complicada, con cinco triunfos y tres derrotas tendrá que buscar su pase a octavos de final en los playoffs.
En su camino recibió cuatro goles en el certamen por primera vez desde la campaña 2022/23, cuando cayó ante Manchester City en semifinales, y se midió a cinco campeones de la Champions; a continuación el recuento.
El cuadro ‘Merengue’ remontó en la Jornada 1. Timothy Weah abrió el marcador (22’), pero Kylian Mbappé salió al rescate desde los 11 pasos en dos ocasiones (29’ y 81’).
Olympique de Marsella, ganó la edición 1992/93.
Todavía bajo el mando de Xabi Alonso, el Real Madrid se impuso a la ‘Vecchia Signora’ en la Jornada 3, con gol de Jude Bellingham (57’).
Juventus, ganó las ediciones 1984/85 y 1995/96.
Los españoles se metieron a Anfield en la Jornada 4 y cayeron con gol de Alexis Mac Allister (61’), perdiendo su invicto en el torneo.
Liverpool, ganó las ediciones de 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 y 2018/19.
Rodrygo abrió el marcador (28’), pero el Real Madrid no pudo mantener la ventaja; Nico O'Reilly (35’) y Erling Haaland (43’) aprovecharon para remontar en la Jornada 6.
Manchester City, ganó la edición de 2022/23.
En la Jornada 8, de la mano de Álvaro Arbeloa, los ‘Merengues’ cayeron de visita frente a las 'Águilas'. Kylian Mbappé anotó los dos goles de los españoles (30' y 58'), mientras que Andreas Schjelderup (36’ y 54'), Vangelis Pavlidis (45+5’) y Anatoliy Trubin (90+8') marcaron por los portugueses.
Benfica, ganó las ediciones 1960/61 y 1961/62.
