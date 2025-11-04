Liverpool terminó con el invicto de Real Madrid en la Champions League

Oscar Sandoval

Liverpool venció 1-0 a Real Madrid y le puso punto final a la crisis después de superar a Thibaut Courtois que fue el protagonista del partido, el portero lució en todas las facetas y fue una muralla, pero no pudo con un remate de cabeza de Alexis Mac Allister que metió a los ‘Reds’ en la parte alta de la Champions League.

Real Madrid perdió el paso perfecto en Anfield luego de un partido en el que nunca estuvo cómodo, el escenario no podía ser mejor para una noche de futbol y el conjunto inglés aprovechó el apoyo de su afición para derrotar al equipo blanco por segunda temporada consecutiva.

Liverpool se topó una, otra y otra vez con Courtois quien sostuvo en todo momento a los ‘Merengues’, el portero le ganó un mano a mano a Dominik Szoboszlai de manera increíble en el primer tiempo y comenzó la segunda parte con tres atajadas espectaculares cuando se cantaba el gol en Anfield.

Los ‘Reds’ siguieron insistiendo y terminaron con la resistencia del Madrid y del portero belga a los 61 minutos con un remate de cabeza de Mac Allister en un balón parado que dejó el triunfo en manos de los locales. Segundo gol del argentino al conjunto 'Merengue'.

El equipo blanco despertó en la recta final del compromiso, sin embargo, no le alcanzó para empatar y mantener el invicto en la Liga de Campeones.