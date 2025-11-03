Real Madrid rindió homenaje a Diogo Jota en Anfield

Redacción FOX Deportes

Real Madrid homenajeó al difunto Diogo Jota quien jugaba en Liverpool, con una ofrenda floral al terminar la rueda de prensa previa al partido que disputará este martes en la cuarta jornada de Champions League en Anfield.

💐 El Real Madrid llevó a cabo una ofrenda floral en memoria de Diogo Jota. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

El técnico ‘Merengue’, Xabi Alonso, junto con el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold se acercaron al cenotafio que los aficionados del Liverpool levantaron a su número ‘20’ que perdió trágicamente su vida en un accidente de tráfico el pasado verano.

Tras la conclusión de la rueda de prensa, en la que tanto el central blanco Huijsen como el entrenador Xabi Alonso dieron sus puntos de vista respecto al choque de mañana contra Liverpool, la representación blanca hizo la ofrenda floral y presentaron sus respetos al póstumo jugador portugués y a la afición 'Red' que se encontraba en aquel momento en el altar que construyeron para Jota, gesto que respondieron con una ovación.

Un momento muy especial y emotivo lo protagonizó Trent, que quiso desplazarse al estadio donde se formó como jugador y en el que compartió éxitos con Diogo Jota, para dejar unas flores con los colores de Liverpool y una carta sentida.