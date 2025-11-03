Arne Slot confirmó las tres bajas de Liverpool ante Real Madrid en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Arne Slot confirmó las bajas de Alisson Becker, Alexander Isak y Jeremie Frimpong para el partido de Liverpool contra Real Madrid de la Champions League, el técnico informó que los tres futbolistas no entrenaron este lunes y que no estarán disponibles este martes.

Arne Slot confirmed Alisson Becker, Jeremie Frimpong and Alexander Isak remain unavailable for tomorrow's clash with Real Madrid 💬 — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2025

Frimpong y Alisson sufren un problema en los isquiotibiales y tampoco van a llegar al partido del próximo domingo contra Manchester City, mientras que Isak no está descartado para ese encuentro.

Sobre el sueco, Slot señaló que "no será titular el domingo, pero quizás pueda ser convocado".

Con estas bajas, el once más probable de Arne Slot contempla a Mamardashvili en portería; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.