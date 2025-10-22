Real Madrid cambia los planes ante de enfrentar a Liverpool en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Real Madrid cambia por deseo de su técnico, Xabi Alonso, su plan habitual de viajes en la Champions League, para medirse a Liverpool en Anfield en la cuarta jornada, descartando ejercitarse en el escenario del partido para hacerlo en su ciudad deportiva y viajando en la tarde de la víspera para ofrecer las ruedas de prensa oficiales de UEFA.

Con un solo entrenamiento para preparar todos los detalles de un partido en el que el equipo blanco desea mantener el pleno de triunfos en la Liga de Campeones y buscar revancha de la derrota sin apelativos en Anfield del pasado curso, Xabi Alonso pidió un cambio de planes que el club le ha concedido.

Ante la necesidad de que, tras jugar en la noche del sábado en LaLiga, el domingo sea de recuperación para los titulares del Real Madrid, el técnico quiere preparar en la intimidad de la ciudad deportiva de Valdebebas todos los detalles del enfrentamiento ante Liverpool, sin peligro de que alguien pueda ver lo que prepara.

Los futbolistas del conjunto 'Merengue' podrán llegar 45 minutos más tarde de lo que hacen habitualmente y ya no regresarán a sus casas tras el entrenamiento. Salvo los lesionados Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger, el resto de integrantes serán convocados, comerán en la ciudad deportiva, podrán descansar en sus habitaciones de la residencia y está previsto que a las 16:15 horas parta el vuelo chárter de Madrid a Liverpool.

Desde las 19:15 hora española, una menos en Inglaterra, Xabi Alonso comparecerá en un estadio que le trae grandes recuerdos de las gestas logradas en su etapa como jugador en el Liverpool. Junto al técnico comparecerá uno de los jugadores importantes del equipo blanco que el anunciará el club al tiempo de la convocatoria para el compromiso.