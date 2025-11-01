Real Madrid sigue haciéndose fuerte como líder de La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 4-0 a Valencia y blindó el liderato de La Liga luego de conseguir su cuarta victoria en fila, aprovechó la fragilidad defensiva de su rival para ganar, gustar, golear y dejar sentenciando el partido antes del descanso.

El Madrid no encontró resistencia por parte de un equipo que salió a defenderse, pero que no cuenta con una defensa sólida y fue cuestión de tiempo para encaminar el triunfo, el dominio de los ‘Merengues’ fue total y Valencia solo pudo aguantar 19 minutos.

Kylian Mbappé anotó el 1-0 desde los 11 pasos luego de una mano de César Tarrega tras un tiro de esquina, engañó al portero y anotó por octavo partido consecutivo en la liga española. El francés aumentó la ventaja al 31 luego de rematar solo al filo del área chica y llegó a 13 goles en liga.

A este chaval se le caen los goles... pic.twitter.com/lwHURFaWOe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 1, 2025

Vinícius Jr. falló un penal a los 41 minutos, pero Jude Bellingham anotó el 3-0 al 44 con un disparo desde fuera del área, resultado justo luego de una primera mitad en la que hubo un solo equipo sobre el terreno de juego.

Valencia trató de salir del escondite y los cambios le dieron una nueva cara en el complemento, sin embargo, nada para preocupar el conjunto ‘Merengue’ que redondeó la goleada al 82 con un golazo de Álvaro Carreras y se afianzó como líder de La Liga con 30 puntos.