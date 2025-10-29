Publicación: miércoles 29 de octubre de 2025

Reuters

El Real Madrid pide una indemnización a la UEFA por la Superliga

Los 'Merengues' consideran que se infringieron las normas de libre competencia.

El Real Madrid busca una compensación de la UEFA después de que el club dijera el miércoles que la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado los recursos presentados por la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y La Liga en el asunto de la Superliga.

El Madrid fue uno de los 12 clubes europeos que respaldaron la competición separada en 2021 antes de que el apoyo al controvertido evento se derrumbara bajo la presión de los aficionados y el gobierno.

El organismo futbolístico europeo, la UEFA, también había frenado la creación de la Superliga, pero en diciembre de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la UEFA y la FIFA habían contravenido la legislación de la UE al hacerlo.

El año pasado, un juez español ordenó a la FIFA y a la UEFA detener su oposición a una competición europea paralela, dictaminando que estaban practicando un comportamiento anticompetitivo y abusando de su posición dominante.

"El Real Madrid C. F. celebra que la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la RFEF y LALIGA confirmando que la UEFA, en el tema de la Superliga, infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea en línea con la sentencia del TJUE con abuso de su posición de dominio", dijo.

"Esta sentencia abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club."

