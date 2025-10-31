Kylian Mbappé, el primer francés que gana la Bota de Oro en 20 años

Karla Villegas Gama

En un acto presidido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro como máximo goleador de Europa.

El evento, celebrado en el placo del Santiago Bernabéu, contó con la presencia de sus compañeros de equipo y el staff técnico, además de su padre, Wilfried Mbappe.

El delantero marcó 31 goles en la temporada 2024/25, lo que le dio un puntaje de 62, de acuerdo con el sistema de ranking de la UEFA. Así, ‘Kiki’ superó a Mohamed Salah, quien hizo 29 tantos, y a Robert Lewandowski, con 27 anotaciones.

Es la primera vez desde la temporada 2004/05 que un francés se lleva el galardón. Hace 20 años Thierry Henry consiguió la Bota de Oro con 25 goles y la compartió con Diego Forlán, quien consiguió los mismos tantos con Villarreal.

Además, no había habido otro futbolista del Real Madrid que recibiera este trofeo desde que Cristiano Ronaldo lo conquistó en la 2014/15.