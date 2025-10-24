Kylian Mbappé ya quiere su primera victoria contra el Barcelona

EFE

Kylian Mbappé seguró que "no hay nada más especial" que un clásico, "el partido que todos quieren jugar", y espera sentir la fuerza del Santiago Bernabéu el domingo para derrotar por primera vez al Barcelona con la camiseta blanca.

"Es el partido que todo el mundo quiere mirar. A nivel de clubes no hay nada más especial. Solo se puede comparar a un gran partido de Champions, pero al nivel de la Liga no hay otro partido como el Real Madrid-Barcelona. Es el partido que todos quieren jugar, pero nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar", aseguró.

Mbappé marcó 10 goles en seis partidos en el mes de septiembre y volvió a recibir el premio al Jugador Cinco Estrellas de Mahou.

"Es un placer ser de nuevo jugador del mes, significa que el equipo lo ha hecho bien, hemos ganado muchos partidos y hemos marcado muchos goles. Seguimos nuestro camino, estamos muy felices de la manera en la que jugamos y ganamos. Esperamos seguir así", valoró.

El delantero francés enfocó con ilusión lo que le viene con el Real Madrid, centrado en el duelo ante el Barcelona. El pasado curso, pese a su aportación goleadora, perdió los cuatro clásicos que disputó.

"Es una semana importante para nosotros. Lo fue contra la Juventus, pero el domingo es un partido especial. Esperamos que la gente esté con nosotros, que vayan a animarnos como siempre. Saben de la importancia del partido y nosotros lo sabemos también y esperemos que sea un gran día para nosotros", dijo.

"Me siento muy bien. Quiero ayudar siempre al equipo, si es con goles con goles, y si es con otra cosa, con otras cosas. Sigo el camino del equipo. necesita siempre la ayuda de todos los jugadores e intento ayudar siempre. El equipo está listo para lo que vaya a pasar. Es un mes importante para nosotros, un partido importante el del domingo pero también el resto del mes. Vamos a hacer lo que el Madrid necesita, que es siempre ganar y jugar bien para todos los madridistas", sentenció.