Juventus, en situación crítica, siente que mereció más ante el Real Madrid
¿Alguien está de acuerdo con Igor Tudor? "Merecíamos algo más"
Igor Tudor, entrenador de la Juventus, analizó la derrota 1-0 ante el Real Madrid en un partido del que sintió que “merecieron” un mejor resultado si hubieran conseguido un gol que les faltó, con dos buenas ocasiones.
“Mi sensación es que el equipo ha estado en el partido en todo momento. Ha hecho lo que ha podido y nos ha faltado el gol. El equipo necesitaba una actuación de este equipo, en uno de los estadios más difíciles. Salimos de aquí sintiendo que hemos merecido algo más”, dijo en rueda de prensa.
“Hemos hecho lo que hemos estado preparando, pero nos ha faltado un gol que hemos merecido. Estamos dolidos porque salimos perdiendo, pero estuvimos dentro del partido y con buena prestación con lo que queríamos hacer. Hemos sufrido cuando hemos tenido que sufrir”, añadió.
A pesar de no haber marcado, sí destacó el rendimiento de su delantero, el serbio Dusan Vlahovic.
“Vlahovic ha hecho un partido de nivel. No es fácil su partido con un central pegado a él en todo momento; ha estado centrado y focalizado, cuando está así suele hacerlo muy bien”, ponderó.
Una derrota ante el Real Madrid que deja a la Juventus de Turín con dos puntos de nueve posible, con cinco jornadas por disputar en la fase liga de la ‘Champions League’ y fuera de los puestos que dan acceso a la siguiente fase.
“El objetivo es hacerlo lo mejor posible. Tenemos tres partidos en casa y depende de nosotros mismos -clasificarse para las eliminatorias-”, aseguró.
