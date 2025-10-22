Solo una cosa le falta a Jude Bellingham en el Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Jude Bellingham solo tiene que sentirse lo que ya es: "un jugador importante para el Real Madrid". Así de claro fue Xabi Alonso respecto al jugador que anotó el gol del triunfo en los últimos minutos del duelo contra la Juventus, por la tercera fecha de la Champions Laague.

"Independientemente del gol, Jude ha hecho un partido muy completo. La Juve estaba en bloque muy bajo, no había espacios y era complicado. Me gustó mucho en Getafe y hoy me ha gustado mucho, además ha marcado el gol. Estoy muy contento por él pero sobre todo porque ha disfrutado y me alegro mucho por él", dijo el técnico español tras el 1-o en el Santiago Bernabéu.

"Le pido que se sienta importante en el juego, que vea donde es clave y determinante. Es muy completo, dentro de esa versatilidad, que sea lo más eficaz posible. Hay que llegar hasta él en posiciones buenas. Tiene calidad para participar en la construcción y la determinación de la finalización. Abarca mucho recorrido y tiene muchas cualidades diferentes. Es de los jugadores más completos del mundo", añadió el técnico español.

Te queremos Jude 🤍 pic.twitter.com/Kn2HZQLm61 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2025

Pese a la victoria que le permite al equipo seguir con marca perfecta en el torneo, Alonso es consciente de que hubo errores defensivos, que aseguró tiene detectados, que deben corregir para el clásico.

"Sabíamos que iba a ser un partido competido, ha tenido diferentes momentos en la primera parte y hemos ido de menos a más. Nos ha costado meternos en el partido. Hemos ajustado en el descanso, el gol nos ha dado nuestros mejores momentos, hemos tenido ocasiones para matar el partido y tenemos un grandísimo portero como Thibaut. Tres puntos más, nueve de nueve y nos vamos contentos", sentenció tras el duelo ante el equipo italiano.

Tras aprobar de buena manera el duelo por la Champions, ahora Xabi Alonso puede encoarse plenamente en el duelo ante el Barcelona del domingo en el Santiago Bernabéu, en lo que, como siempre, será un duelo directo por el liderato de La Liga de España.

"Estamos bien, veremos el domingo pero hemos ido en línea ascendente. El partido del domingo es un clásico que tiene mucho significado por el partido en sí, la clasificación y la repercusión que tiene. Sabemos la trascendencia del partido, le damos importancia porque es un clásico, es demasiado pronto pero tiene peso. Está marcado en rojo en el calendario", sentenció.