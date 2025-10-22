Barcelona y Real Madrid llegarán a tope a El Clásico

Héctor Cantú

La próxima edición de El Clásico español enfrentará a una versión del Real Madrid que llega con la moral en alto y con el deseo máximo de demostrar que atrás quedó aquel estilo encabezado por Carlo Ancelotti con el que perdió las últimas cuatro ediciones de esta rivalidad.

El cuadro merengue consiguió una victoria por la mínima diferencia ante la Juventus de Turín en la Champions League, un resultado que les deja en la cuarta posición de la clasificación general con un paso perfecto en la competición.

Sin embargo, la Vecchia Signora no es buen parámetro para medir al equipo de Xabi Alonso, pues los italianos suman 7 partidos consecutivos sin ganar, una racha que evidencia un equipo inmiscuido en una crisis de futbol y resultados.

Los de la capital española tienen mayor solidez en la defensa, línea que sigue siendo su mayor debilidad, pues de no existir la figura de Thibaut Courtois y la efectividad de Kylian Mbappé, probablemente los resultados hubieran sido totalmente diferentes.

Por el contrario, el Barcelona arriba a este cotejo con la moral por todo lo alto luego de haber goleado 6-1 al Olympiacos.

Este resultado, que es un envión anímico brutal para los comandados por Hansi Flick, se une a la victoria in extremis lograda ante el Girona el fin de semana pasado, dos triunfos que, considerando la larga lista de bajas en la plantilla, fortalecen el ánimo culé.

Barcelona, el verdadero rey de El Clásico en el Santiago Bernabéu

No obstante, la mayor preocupación para los de la Ciudad Condal está también en el aparato defensivo, pues ha recibido demasiados goles en los últimos partidos y todo parece indicar que los rivales han sabido cómo pararse frente al Barcelona para hacerle daño.

Aunque la dependencia hacia un jugador de ofensiva pudiera ser menor a la del Real Madrid, será fundamental que no haya desatenciones a la hora de defender ante una delantera veloz y sumamente efectiva.

En juego, estará el liderato de La Liga que, hasta hoy está en poder del Real Madrid, quien aventaja por dos puntos a su más cercano perseguidor.