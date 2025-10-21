Barcelona golea al Olympiacos y está listo para El Clásico

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick ha dado un golpe sobre la mesa luego de golear, en la UEFA Champions League al Olympiacos.

Los culés han dado un partido por nota, con algunos asegunes en la defensa que le deja bien parado y con la moral por todo lo alto para el partido del próximo fin de semana ante el Real Madrid.

Fermín López y su noche inolvidable en Champions League

La gran figura del Barcelona ha sido Fermín López, quien ha marcado su primer triplete con el Barcelona y lo ha hecho en el torneo de clubes más importante del mundo.

El festín del juvenil culé comenzó a los 7 minutos con una gran definición dentro del área, después repitió anotaciones al 39 y al 76 para marcar el segundo cuarto goles.

Quien también tuvo una noche inolvidable fue Marcus Rashford quien en cinco minutos marcó su primer doblete con el equipo culé al que llegó esta temporada.

Lamine Yamal se hizo presente también en el marcador al marcar de penal, luego de una marcación arbitral muy polémica, para reencontrarse con el gol en el momento preciso.

El Olympiacos compitió por algunos lapsos del encuentro y desde el manchón penal, encontró el descuento antes de recibir, por racimo, cuatro goles más.

Cuatro minutos después de la anotación del club griego llegó la jugada que dejó en absoluta desventaja al Olympiacos con la expulsión de Santiago Hezze por doble amarilla.

Con este resultado, el Barcelona escaló hasta la tercera posición de la clasificación general a falta de que se desarrolle toda la tercera ornada del torneo de la UEFA.