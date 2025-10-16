Concacaf quiere ser parte de la fiesta del Barcelona vs Villarreal en Estados Unidos

Héctor Cantú

La CONCACAF no quiere perder la oportunidad de ser parte de la ‘fiesta’ que protagonizarán el Barcelona y el Villarreal cuando jueguen un partido de La Liga en los Estados Unidos.

Aunque las voces críticas a que un duelo oficial de La Liga se realice fuera de España siguen en aumento, las entidades deportivas parecen haber llegado al punto de encuentro, porque conviene económicamente y porque Estados Unidos es un mercado muy importante para el futbol español.

Sin embargo, con los avances en las negociaciones, el organismo máximo del futbol de la región de América del Norte y Centroamérica ha exigido alguna explicación a las partes organizadores acerca de la celebración de este encuentro.

Aunque en un primer momento no parecería necesaria la presencia en la organización y gestión del partido por parte de la CONCACAF, el organismo ha solicitado que sean árbitros de la región los que lleven los hilos del encuentro.

La postura de la CONCACAF no ha gustado a La Liga, por lo que ya le han hecho saber esta sensación a la UEFA, al Barcelona y al Villarreal.

Este planteamiento, que se entiende como injerencia por parte de la CONCACAF, podría ser el que termine por echar por la borda la posibilidad de que se celebre este encuentro en territorio estadounidense para la segunda mitad del torneo de liga en España.