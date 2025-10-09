Barcelona suma otra goleada en la Champions League

Karla Villegas Gama

Barcelona se impuso 0-4 a la Roma en el Stadio Tre Fontane y se mantiene en el liderato de la tabla de la Champions League.

Las catalanas abrieron el marcador al minuto 2, por conducto de Esmee Brugts, quien aprovechó que el esférico quedó vivo en el área chica y remató de corta distancia.

Las ‘Giallorosse’ no se achicaron y, por el contrario, salieron a buscar el empate; sin embargo, Cata Coll estuvo perfecta en el arco.

Catalina Coll comes up BIG to deny Roma the equalizer 🧤



Stream Roma vs Barcelona on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/lFl2jdHYAO — W Golazo (@WGolazo) October 15, 2025

En el complemento, Alexia Putellas pudo ampliar la ventaja desde el punto penal, pero mandó el esférico por encima al 55’.

No importó de mucho porque dos minutos más tarde Wini Heatley fue incapaz de rechazar un centro; Kika Nazareth prendió el balón y lo mandó al fondo de las redes.

A partir de ese momento el asedio catalán no paró. Putellas ‘se sacó la espina’ al 70’ cuando la central concedió otra pena máxima, pero esta vez la capitana no falló su cobro y se convirtió en la española con más goles en la historia de la Champions League, con 27 anotaciones.

Alexia Putellas becomes Spain’s all-time leading scorer in the #UWCL 👑



Stream Roma vs Barcelona on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/Ncw1aYyMaU — W Golazo (@WGolazo) October 15, 2025

El último tanto llegó al 90’. Clàudia Pina sacó una diagonal matona desde la banda izquierda para que Caroline Graham Hansen apareciera sola para cerrar la pinza.

Con este resultado, Barcelona se quedó en la cima de la general, con 6 puntos; el mismo número de unidades que Wolfsburg y Olympique Lyon, pero mejor diferencia de goles, con +10.