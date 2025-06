Clàudia Pina lleva a España al Final Four de la Nations League

Karla Villegas Gama

España buscará refrendar su título en la Nations League femenina, luego de superar 2-1 a Inglaterra en el Estadio Cornellà-El Prat.

La ‘Roja’ se lanzó al ataque desde el silbatazo inicial, con el primer aviso al minuto 3, tras un cobro de esquina que Jana Fernández remató a quemarropa, pero Hannah Hampton rechazó correctamente.

Cuando mejor jugaba España llegó la polémica. Salma Paralluelo cayó al suelo en media cancha y reclamaba la falta; sin embargo, la central dejó correr la jugada y Alessia Russo aprovechó el desconcierto para emprender la carrera y superar a Cata Coll.

Inglaterra no hizo más en el partido y se tuvo que conformar con soportar los embates de un rival que no cesó en su búsqueda por empatar. De hecho, al 27’ pudo haber llegado el tan ansiado gol, luego de una mano dentro del área, pero la árbitra no señaló la pena máxima.

En el complemento, el ímpetu español solo creció y dio dos advertencias por conducto de Paralluelo y Alexia Putellas, pero sus disparos se fueron por un lado.

Al 58’ Montserrat Tomé hizo su primer cambio de la tarde y le dio cabida a Clàudia Pina. La delantera tardó dos minutos en hacerse presente en el marcador con un disparo cruzado. Al 70’ Pina volvió a castigar a la defensa inglesa con un recorte para quitarse a la rival y sacar un disparo desde fuera del área que Hampton no pudo rechazar.

La respuesta de las ‘Leonas’ nunca llegó y, en cambio, España buscó incansablemente el tercer tanto, pero les faltó contundencia.

De esta manera, las jugadoras de Tomé llegaron a 15 puntos y amarraron su boleto al Final Four, junto con Alemania, Francia y Suecia. El sorteo de la fase de eliminación directa se disputará este 6 de junio, mientras que las semifinales están programadas para octubre y la final para diciembre.