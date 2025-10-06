La UEFA avala el juego del Barcelona en Miami

EFE

La UEFA anunció este lunes que de manera excepcional ha aprobado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido Villarreal-Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami (EEUU).

El organismo reiteró su oposición a que los partidos de ligas domésticas se jueguen fuera del país, pero explicó que ha tomado esta decisión ya que el marco regulatorio de la FIFA – actualmente en revisión – "no es lo suficientemente claro y detallado", y aclaró que su postura no debe considerarse como un precedente.

La decisión se une al aval que previamente se recibió por parte de la Real Federación Española de Futbol para llevar este partido a los Estados Unidos.

Ahora, solo falta que los clubes lleguen a un acuerdo y se ultimen los detalles para este partido que será llevado a la Florida, a la ciudad donde juega Lionel Messi con el Inter Miami.