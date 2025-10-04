Un desastre: Los números del peor Barcelona en la era de Hansi Flick

Héctor Cantú

El Barcelona ha sufrido su segundo descalabro consecutivo de la presente temporada luego de ser superado a media semana en Champions League por el PSG y ahora, en La Liga, por el Sevilla que lo vapuleó por 4-1.

Este ha sido el peor partido del equipo culé desde que Hansi Flick asumió las riendas del equipo de la Ciudad Condal. Un equipo sin alma, con actitud derrotista, sin espíritu combativo y, lo más alarmante: sin futbol.

😌 “Hacía dos o tres años que no contábamos con esa sensación…”.



🥺 @cristobalsoria , EMOCIONADO COMO NUNCA tras la GOLEADA del SEVILLA contra el Barça (4-1). #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/JvoKZ1vETE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 5, 2025

Las ausencias le pasaron una factura gigantesca al actual campeón del futbol español que tuvo que plantarse en el Sánchez Pizjuán con hombres conocidos pero que no, necesariamente pasan por su mejor momento futbolístico.

El Barcelona tuvo cinco grandes oportunidades de gol que terminó por desperdiciar. Dos de ellas clamorosas en los pies de un Roony Bardghji que tuvo la gran oportunidad de convertirse en el héroe de Hansi Flick.

Robert Lewandowski, el referente en el ataque, también tuvo una tarde de pesadilla con cuatro disparos en total. Todos ellos fuera del arco, además de un penal fallado en el momento de mayor presencia de peligro del Barcelona sobre la cancha.

El Barcelona terminó con una efectividad en sus pases del 73 por ciento, solo 7 centros correctos de los 26 intentados en los 90 minutos y solo 8 dribles efectivos.

👀 "Hemos perdido, tenemos que ACEPTARLO y SEGUIR, JUGAMOS por un GRAN CLUB".



👉 La gran REFLEXIÓN de HANSI FLICK tras caer en Sevilla. pic.twitter.com/AUfDUOWFyr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 5, 2025

Hansi Flick no perdía dos partidos consecutivos con el Barcelona desde la temporada pasada, ante el Atlético de Madrid y el Leagnés a finales del 2024.

A pesar de la derrota, el Barcelona se mantiene en la segunda posición de la clasificación en España a dos puntos del líder, el Real Madrid que acumula 19 unidades.