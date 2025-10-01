Publicación: jueves 2 de octubre de 2025

Redacción FOX Deportes

Barcelona seguirá jugando la Champions League en Montjuïc

Los catalanes recibirán al Olympiacos en la Jornada 3.

El Barcelona ha comunicado que la Jornada 3 de la Champions League la disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Los catalanes tenían la esperanza de recibir al Olympiacos en el Camp Nou, el próximo 21 de octubre; sin embargo, los trabajos de remodelación no han concluido y el club aún no obtiene “los permisos administrativos necesarios para la apertura”.

El Camp Nou está en obra desde 2023 y se espera que los trabajos terminen a mediados de 2026. A pesar de ello, la directiva ha expresado su deseo de abrir el estadio paulatinamente durante la temporada 2025/26.

Esta campaña, el Barcelona también ha disputado partidos de La Liga en el Estadio Johan Cruyff.

Así se ve el Camp Nou previo a su posible reapertura

El club solicitará los permisos para inaugurar el nuevo Camp Nou ante la Real Sociedad. En Champions League aún tendrá que esperar.
