Barcelona seguirá jugando la Champions League en Montjuïc

Redacción FOX Deportes

El Barcelona ha comunicado que la Jornada 3 de la Champions League la disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Los catalanes tenían la esperanza de recibir al Olympiacos en el Camp Nou, el próximo 21 de octubre; sin embargo, los trabajos de remodelación no han concluido y el club aún no obtiene “los permisos administrativos necesarios para la apertura”.

El Camp Nou está en obra desde 2023 y se espera que los trabajos terminen a mediados de 2026. A pesar de ello, la directiva ha expresado su deseo de abrir el estadio paulatinamente durante la temporada 2025/26.

Esta campaña, el Barcelona también ha disputado partidos de La Liga en el Estadio Johan Cruyff.