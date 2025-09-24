Barcelona vs. PSG declarado de alto riesgo

Héctor Cantú

El cruce entre el Barcelona y el PSG, correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, ha sido declarado como un partido de alto riesgo.

Así lo han determinado las autoridades españolas que han considerado que el encuentro entre dos de las potencias del futbol español, por protocolo, necesitará de personas extra que pongan atención a la seguridad de los asistentes.

De acuerdo con la normativa estipulada por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, el duelo a realizarse en el Estadio Olímpico Lluis Companys puede ser el escenario para actos que atenten contra la integridad, tanto de los jugadores, como de los asistentes.

Por ello, el club Barcelona, en coordinación con las autoridades y la policía de Barcelona, deberán entrar en sintonía para generar un operativo de seguridad que garantice la seguridad de todos los asistentes.

El primer día de Lamine Yamal como el '10' del Barcelona

El PSG y el Barcelona volverán a verse las caras año y medio después de aquel enfrentamiento donde el equipo francés eliminó a los culés de la UEFA Champions League tras derrotarlo 4-1 en el juego de vuelta de los cuartos de final.