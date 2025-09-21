Hansi Flick y el Barcelona, preocupado por el estado de salud de Fermín López

EFE

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, declaró este domingo, tras derrotar al Getafe (3-0) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports (3-0), que "no es fácil" marcarle tres goles al conjunto madrileño, y aseguró que su equipo controló el partido.



"Como equipo nos tenemos que centrar en nuestro partido, nuestra filosofía y nuestro juego. Lo hemos hecho en las dos partes. Hemos controlado el partido, hemos jugado como queríamos, hemos logrado los tres puntos y hemos marcado tres goles contra el Getafe, que no es fácil", resumió el entrenador en la sala de prensa. Ferrán Torres y su fantástica noche con el Barcelona

Preguntado por el estado del centrocampista Fermín López, que se quedó tendido sobre el césped tras el pitido final y abandonó el campo con gestos de dolor, el entrenador respondió que este lunes se someterá a pruebas y por el momento "hay que esperar".



Flick no quiso entrar a valorar el estilo de juego y la dureza en las faltas del Getafe. "Solo me centro en mi equipo. Cuando hay ciertas situaciones en el campo, solo quiero proteger a mi equipo. No quiero hablar del oponente", dijo.



El técnico alemán explicó que para él "es muy importante" que distintos futbolistas marquen en cada partido, porque "hay partidos cada tres días y es muy bueno tener a todo el mundo rindiendo a este nivel".



"Me gusta mucho lo que he visto en los últimos tres partidos. Nos hemos merecido las tres victorias. Es lo que quiero ver de mi equipo y estoy contento", analizó el técnico.



Flick explicó que la suplencia de Marcus Rashford se debió a que "hay partidos cada tres días" y necesitaba "piernas frescas en el campo", y desveló que la sustitución de Raphael Dias 'Raphinha' al descanso porque tenía tarjeta amarilla y no quería "perderlo para el próximo partido".

Sobre el hecho de que Eric Garcia haya terminado el partido en el lateral izquierdo, el técnico comentó que el zaguero "es un jugador increíble, de un nivel altísimo, que puede jugar en muchas posiciones diferentes", y añadió que con este cambio también buscaba "gestionar los minutos" de Gerard Martín.



Por último, Flick reiteró que acudirá esta semana a la gala de entrega del Balón de Oro, pero negó que sus declaraciones sean una indirecta hacia el Real Madrid: "Es un gran evento. Iremos y veremos qué pasa. Acudir es una muestra de respeto, pero no tiene nada que ver con el Real Madrid. No me gustan estas preguntas. No hablo de otros equipos. Me centro en mi equipo".