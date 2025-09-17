Con Frenkie de Jong, pero sin Lamine Yamal, Barcelona viaja a Inglaterra

EFE

La recuperación del mediocampista Frenkie de Jong es la única novedad en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este jueves al Newcastle inglés en la primera jornada de la Liga de Campeones, una cita que se perderán por lesión el delantero Lamine Yamal y otros tres futbolistas.

El internacional neerlandés, que regresó anticipademente del parón de selecciones con una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha y no participó en la victoria del domingo ante el Valencia (6-0) en LaLiga, se ha ejercitado con normalidad en los últimos días y reforzará al equipo entrenado por Hansi Flick.

En cambio, el técnico alemán no podrá contar este jueves en St. James' Park con los lesionados Marc-André ter Stegen, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Lamine Yamal.

La lista del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong y Bernal; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony y Toni Fernández.