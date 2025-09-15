Frenkie de Jong se apunta al debut de Barcelona en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Frenkie De Jong, que se perdió el partido de este domingo frente a Valencia por una dolencia muscular, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros en el entrenamiento que el equipo azulgrana realizó este lunes.

De vuelta con el grupo 🔙 pic.twitter.com/Mq3jExKPWT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 15, 2025

El jugador neerlandés, que se está recuperando de una pequeña lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha que sufrió con la selección de su país, se reincorporó al grupo, según confirmó el club azulgrana.

De esta manera, De Jong, que se entrenó con los futbolistas que no fueron titulares frente al Valencia, apunta a entrar en la convocatoria para el debut del próximo jueves del Barça en la Champions League frente al Newcastle.

El equipo de Hans Flick volverá a entrenar este martes, a las 11:00 horas, para empezar a preparar el partido de la máxima competición europea que se disputará en St. James' Park.