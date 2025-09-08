Frenkie de Jong regresó lesionado de la fecha FIFA

Héctor Cantú

La fecha FIFA ha pasado factura al Barcelona de Hansi Flick luego de que se confirmara la lesión de Frenkie de Jong, uno de sus pilares en la media cancha.

El mediocampista se resintió en el primer duelo de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ante Polonia y no pudo completar el partido.

Frenkie de Jong deja El Clásico con llanto por una dura lesión

A pesar del trabajo médico con el combinado nacional, Frenkie no pudo participar en la victoria de 3-2 ante Lituania por lo que regresará a las filas del Barcelona para iniciar su proceso de recuperación.

El Barcelona ha reportado que la lesión es mínima pero aún no se ha podido definir si podrá ver acción en el duelo del próximo fin de semana ante el Valencia en una sede que aún no ha sido oficializada.

El problema se agrava ante el calendario, pues el Barcelona debutará la próxima semana en la UEFA Champions League ante el Newcastle antes de volver a la competición doméstica para medirse al Getafe.

Se espera que en los próximos días y ya con el trabajo enfocado con el equipo médico del Barcelona, se sepa el tiempo de recuperación exacto de Frenkie de Jong.