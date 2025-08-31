Con voltereta, las leyendas del Barcelona derrotan a Tigres

Héctor Cantú

El Estadio Universitario vivió una auténtica fiesta con el enfrentamiento entre las leyendas del Barcelona y de Tigres donde convergieron grandes íconos históricos de ambos equipos para el deleite de la afición.

En la primera mitad, el equipo regio no tuvo mayores contratiempos para dar cuenta del equipo blaugrana que, a pesar de contar con las estrellas de la talla de David Villa, Edgar Davids y Ricaro Quaresma no pudieron vencer a la línea defensiva felina.

David Villa y un triplete inolvidable en el Estadio Universtiario

Un gol de cabeza de Héctor Mancilla al minuto 11 adelantó al equipo mexicano que fue amo y señor durante los primeros 40 minutos del cotejo.

Incluso Tigres estuvo cerca de ponerse 2-0 arriba con un disparo de Israel Jiménez que se estrelló en el poste derecho del arco defendido por Jordi Masip. En esa misma jugada, Rafael Sobis, uno de los consentidos de la grada, tuvo que abandonar el campo por lesión.

El Barcelona encontró mucho mayor dinamismo con el ingreso de Juan Pablo Sorín para el complemento, quien en una incursión por el costad izquierdo produjo una falta dentro del área.

David Villa fue el encargado de ejecutar de buena manera el tiro de castigo para emparejar los cartones en el que sería el primero de sus tres goles de la noche.

Sin embargo, el gusto duró muy poco para el equipo visitante, pues dos minutos después, Lucas Lobos devolvió la ventaja a los de casa con un disparo preciso de tiro libre para poner el 2-1.

Las leyendas del Barcelona que dejaron huella en el Estadio Universitario

El Barcelona volvió a responder con una jugada por el costado derecho. David Villa fue derribado en el área por Cirilo Saucedo y él mismo se encargó de ejecutar el penal y poner el 2-2 en la pizarra.

Pero las acciones y el 'show' del 'Guaje' Villa no terminarían allí. En una jugada perfectamente vista, quedó frente al arquero y definió a su salira para sellar la voltereta y ponerse la estrella en una noche inolvidable para el exjugador del Valencia y del NY City FC..

A pesar del marcador adverso, la afición felina gozó con la presencia de sus leyenda. sobre todo con el 'Divino' Gaitán, Héctor Mancilla y Damián Álvarez, quien fue despedido con una sonora ovación.