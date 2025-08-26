El Chelsea va por Fermín López del Barcelona

Héctor Cantú

De a poco, el panorama para el Barcelona se va aclarando con el tema de la inscripción de sus nuevos refuerzos y la salida de jugadores que no tendrán una amplia participación en esta temporada bajo las órdenes de Hansi Flick.

El equipo de la Ciudad Condal está muy cerca de cerrar una negociación importante en la figura de Fermín López, quien podría llegar al Chelsea de la Premier League.

El cuadro inglés habría puesto sobre la mesa 50 millones de euros para llevarse al canterano, una cifra que gusta demasiado al equipo blaugrana que tiene la condicionante de poder lograr la regla del 1:1 con el Fair Play Financiero.

En caso de que se dé el traspaso de Fermín, al Barcelona podría inscribir de un solo golpe a dos de los futbolistas que aún esperan esas movimientos: Gerard Marín y Roony Bardgjhi.

El caso de Wojciech Szczesny parece estar resuelto con la cesión de Iñali Peña al Elche, un movimiento que debe estar por cerrarse de manera oficial en las próximas horas.

En plenos movimientos de mercado, el Barcelona ha arrancado con el pie derecho su andar en la temporada 2025-2026 luego de sumar dos victorias en sus dos partidos disputados.