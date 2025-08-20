Barcelona se abrirá un hueco en el ‘Fair Play Financiero’ para inscribir jugadores

Oscar Sandoval

Barcelona busca por todos los medios una fórmula económica que le permita inscribir jugadores antes del cierre de registros, hay futbolistas que no entran en planes y su salida ayudaría a cuadrar las cuentas, uno de ellos es Oriol Romeu quien estaría en la rampa de salida.

Como en el patio de la escuela ✨ pic.twitter.com/1n58KtPRr0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 20, 2025

El tiempo corre en contra de la directiva azulgrana que ha realizado un buen mercado de transferencias, reforzó al equipo para defender el título en La Liga y dar el paso que le faltó en la Champions League, pero hay futbolistas que se han convertido en un problema.

Romeu volvió a la disciplina ‘Culé’ en 2023 y firmó contrato hasta 2026, la temporada pasada jugó cedido en Girona y este verano debe buscarse equipo de nueva cuenta, al menos podría hacerlo con la carta de libertad bajo el brazo.

Mundo Deportivo asegura que la directiva del conjunto azulgrana “está intentando acelerar la rescisión de contrato” del mediocampista de 33 años para abrir espacio salarial, registrar a Gerard Martín y que Hans Flick pueda contar con el defensor en el duelo de la jornada dos ante Levante.