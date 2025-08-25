Iñaki Peña le dará un lugar a Wojciech Szczęsny en la plantilla de Barcelona

Oscar Sandoval

Barcelona realizará un movimiento en las próximas horas que le permitirá inscribir a Wojciech Szczęsny en la sede de la liga, la directiva llevaba tiempo definiendo el futuro de Iñaki Peña quien renovará contrato antes de salir cedido por una temporada rumbo a Elche.

Barcelona sigue encontrando soluciones para registrar jugadores y que la plantilla vaya tomando forma, el préstamo del portero de 26 años a Elche estaría en fase final y los clubes trabajan en cerrar el acuerdo que le abrirá la puerta del equipo azulgrana a Szczęsny.

Fabrizio Romano asegura que la operación está en la fase final, lo que permitiría al conjunto azulgrana a inscribir al veterano portero quien fue titular la campaña pasada y que estaría disponible para Hans Flick a partir del próximo partido de liga ante Rayo Vallecano.

El técnico alemán tendría claro su plan para la portería azulgrana y en el no parece Peña, ya que Joan García será el titular indiscutible, Szczęsny actuará como segundo guardameta y complementa la rotación Diego Kochen del Barcelona B.