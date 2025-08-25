Oscar Sandoval
Iñaki Peña le dará un lugar a Wojciech Szczęsny en la plantilla de Barcelona
La salida de Peña permitirá que el club pueda inscribir al portero polaco
Barcelona realizará un movimiento en las próximas horas que le permitirá inscribir a Wojciech Szczęsny en la sede de la liga, la directiva llevaba tiempo definiendo el futuro de Iñaki Peña quien renovará contrato antes de salir cedido por una temporada rumbo a Elche.
Barcelona sigue encontrando soluciones para registrar jugadores y que la plantilla vaya tomando forma, el préstamo del portero de 26 años a Elche estaría en fase final y los clubes trabajan en cerrar el acuerdo que le abrirá la puerta del equipo azulgrana a Szczęsny.
Fabrizio Romano asegura que la operación está en la fase final, lo que permitiría al conjunto azulgrana a inscribir al veterano portero quien fue titular la campaña pasada y que estaría disponible para Hans Flick a partir del próximo partido de liga ante Rayo Vallecano.
El técnico alemán tendría claro su plan para la portería azulgrana y en el no parece Peña, ya que Joan García será el titular indiscutible, Szczęsny actuará como segundo guardameta y complementa la rotación Diego Kochen del Barcelona B.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT