Barcelona vino de atrás y ganó de último minuto ante Levante

Oscar Sandoval

Barcelona venció 3-2 a Levante con un autogol en tiempo añadido que apagó la ilusión de los locales que se fueron al descanso con una ventaja de dos goles, pero el campeón se levantó de la lona para mantener el paso perfecto en La Liga después de dos jornadas.

Una primera parte de ensueño ilusionó a Levante con un triunfo histórico en su regreso a La Liga como local, se puso 2-0 antes del descanso con goles de Iván Romero a los 15 minutos y José Luis Morales al 45+7 que obligaron al conjunto azulgrana a salir con todo a la segunda mitad.

Hans Flick movió al equipo en el descanso para intentar encontrar un espacio y derribar el muro levantino. Pedri cambió el guión con un disparo de media distancia que no pudo detener Pablo Cuñat a los 49 minutos.

La lógica se impuso y Barcelona se lanzó por el empate que consiguió al 52 con un remate de Ferran Torres dentro del área. Levante defendió y llegó al 90 con la miel en los labios y un punto en su cuenta, pero un gol en propia puerta de Unai Elgezabal al 90+1 le dio el triunfo al campeón que suma dos victorias consecutivas en La Liga.