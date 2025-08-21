Barcelona aún no sabe si contará con Robert Lewandowski

EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que el centrocampista Marc Casadó "no quiere irse" del club azulgrana, algo que él tampoco desea, ya que prevé una temporada "larga" y necesitará a todos los futbolistas con los que cuenta actualmente en la plantilla.

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero frente al Levante, el preparador alemán valoró las informaciones que apuntan a una posible salida del mediocentro catalán antes de que finalice el mercado de fichajes debido al interés de varios equipos, especialmente de la Premier League.

Al ser preguntado sobre el futuro de Casadó, Flick se mostró convencido de su continuidad: "He hablado con él y no quiere irse, y yo quiero que se quede. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores que tenemos ahora. Él nos da confianza y es lo que quiero de él. Necesitamos a todos los jugadores".

Flick contará con el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor para jugar este sábado en el Ciutat de València, donde también espera poder convocar al lateral Gerard Martín, que todavía no está inscrito en La Liga. "Espero que mañana esté inscrito. He hablado con él, veremos mañana qué pasa", dijo sobre el zaguero catalán.

El delantero Robert Lewandowski, que se perdió el duelo contra el Mallorca (0-3) por una lesión muscular, también está previsto que viaje a Valencia, aunque no está claro que pueda jugar de inicio.

"En función de cómo pueda ir el partido veremos. Nosotros tenemos varias opciones para el '9'. Ferran marcó un gol y es el mejor argumento para volver a jugar. Pero veremos si es posible que juegue Lewandowski, y si puede jugar le incluiremos", dijo.

Además de Ferran Torres y el delantero polaco, Flick también dispone de Marcus Rashford, de quien reconoció que "se encuentra mejor jugando de '11' (extremo)", aunque puntualizó que es un futbolista que les va "ayudar mucho" por su manera de jugar.

Sobre el Levante, su próximo rival, el entrenador germano lo definió como un equipo con "una buena defensa" y "un buen juego de transición". "Deberemos ir con mucho cuidado, es lo que les he mostrado a los jugadores", zanjó.