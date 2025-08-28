Todo mundo espera el Barcelona vs. PSG

EFE

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, reconoció la expectación que genera el duelo ante el Barcelona, al que dirigió previamente el español Luis Enrique Martínez, actual preparador del vigente vencedor de la Liga de Campeones.



Será otro reencuentro de Luis Enrique ante el club azulgrana, al que también hizo campeón de este torneo, y al que se midió ya hace dos temporadas, en los cuartos de final. En ese duelo, el campeón francés dejó fuera del torneo al cuadro entonces dirigido por Xavi Hernández. Con sabor a final; los 15 'partidazos' que dejó el sorteo de la Champions League

"No hemos hablado con Luis Enrique. Todo el mundo espera este partido. Es un partido magnífico entre dos grandes clubes. Respetamos mucho al Barcelona porque es un gran club pero nosotros también lo somos. La temporada pasada lo eliminamos", recordó el mandatario del club parisino.



"Pensamos en esta temporada. La confianza sin trabajo no vale y por eso vamos partido a partido. Fuimos campeones la temporada anterior pero ahora solo pensamos en esta", añadió Al Khelaifi.

👀 ¡PSG y CHELSEA, los RIVALES a BATIR para el FC BARCELONA!



👉 Así quedan los partidos del Barça en el #UCLDraw.



🏠 PSG

✈️ Chelsea

🏠 Eintracht

✈️ Brujas

🏠 Olympiacos

✈️ Slavia Praga

🏠 Copenhage

✈️ Newcastle pic.twitter.com/e3suvjWtNc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2025

El parís Saint GErmain jugará la fase liga de la máxima competición continental con el Barcelona, el Athletic Bilbao, el Bayern Múnich, el Bayer Leverkusen, el Sporting, el Tottenham y el Newcastle.



"Esta es la mejor competición de clubes del mundo y están los mejores. Siempre es difícil. Por eso iremos partido a partido", dijo.