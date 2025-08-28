Real Madrid, al que peor le fue en el sorteo de la Champions League

Héctor Cantú

Al Real Madrid le tocó ‘bailar con la más fea’ luego de que se celebrara el sorteo de la fase de la Liga de la UEFA Champions League.

El equipo de Xabi Alonso tendrá un calendario durísimo en el torneo de clubes más importante del mundo que estrenará formato para esta edición 2025-2026.

Ahor, ya no se jugará la fase de grupos, por lo que el Real Madrid, al igual que el resto de los 35 equipos, tendrá que jugar 8 partidos en la primera ronda y esperar ser de los 16 mejor clasificados para avanzar a la siguiente ronda.

El problema radica en que al equipo más ganador de la historia de la Champions League le tocará enfrentarse a cuatro potencias europeas a diferencia de otros equipos que quedaron con calendarios mucho más a modo con solo dos duelos ante equipos de la élite europea.

Estos son los 36 equipos que jugarán la fase de liga de la UEFA Champions League

El Real Madrid tendrá que jugar ante el Manchester City, Liverpool, Juventus y Benfica, además de que tendrán que hacer un viaje larguísimo para medirse como visitante al debutante Kirat Almaty de Kazajistán.

El Olympiacos, Marsella y Monaco, que completan su lista de rivales, también tienen destellos en el pasado que colocan a estos duelos en la lista de enfrentamientos con pronósticos reservados.

“Difícil, esta competición siempre te exige al máximo y todos los partidos van a ser muy disputados y tendremos que mostrar nuestro mejor nivel para poder estar dentro de los mejores”, detalló Emilio Butragueño.

Xabi Alonso deberá convertir a Real Madrid en un equipo sólido como local para perfilarse rumbo a la ronda siguiente. Y es que en el Santiago Bernabéu recibirá al City, Marsella, Juventus y Monaco.