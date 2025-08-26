El Barcelona quiere jugar la Champions en el Camp Nou

Héctor Cantú

El Barcelona tiene muy claro que en esta temporada su búnker será el remozado estadio Camp Nou a pesar de que, hasta este momento, no tiene los permisos para operarlo en su totalidad.

Aún así, el equipo ha comunicado a la UEFA que este estadio será su sede en el torneo de clubes más importante del mundo, por lo que ahora, el organismo deberá validar que las condiciones del inmueble son las adecuadas para recibir partidos internacionales.

El Barcelona se ha adelantado 2 días a la fecha límite para comunicar a la UEFA cuál sería su estadio. Así, ha conseguido que el organismo conozca sus pretensiones.

Sin embargo, la operación del estadio está supeditada a poder albergar un aforo de más de 40 mil personas, lo que implicaría recibir el visto bueno de las autoridades para abrir uno de las zonas laterales que, hasta el día de hoy, no está culminada.

Por ello, el Barcelona ha solicitado a la UEFA que la primera jornada de la Champions League la dispute en calidad de visitante, lo que le permitiría tener más tiempo para culminar las obras.

Hasta el momento la UEFA no se ha pronunciado al respecto. En caso de que no haya viabilidad, el Barcelona volverá a Montjuic para jugar la Champions League tal y como lo hizo en los dos ciclos anteriores.