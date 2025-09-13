Hans Flick contra la Selección Española por la lesión de Lamine Yamal

Redacción FOX Deportes

Hans Flick confirmó la baja de Lamine Yamal para el partido de este domingo entre Barcelona y Valencia, el delantero también es duda para el duelo del próximo jueves contra Newcastle debido a unas molestias en el pubis y el técnico azulgrana criticó la gestión del seleccionador Luis de la Fuente.

“Lamine Yamal no estará disponible. Se fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy… pic.twitter.com/Jd20G0tbpR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2025

"No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto", señaló el técnico alemán.

Este contratiempo llega después de que Lamine Yamal disputara 79 y 73 minutos, respectivamente, en las victorias de España frente a Bulgaria y Turquía en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Previamente, el extremo había completado los tres partidos oficiales del curso con el Barça.

En este sentido, Flick comentó que no ha hablado con De la Fuente porque "casi no hablo español y él casi no habla inglés", argumentó-, pero remarcó que la comunicación con la Selección Española "podría mejorar".