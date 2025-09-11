Lamine Yamal revela quién fue su verdadero descubridor

Héctor Cantú

Lamine Yamal es presente y futuro en el Barcelona y en la Selección Española; un jugador cargado de talento que en poco tiempo se ha convertido en un referente mundial absoluto.

Pero esta historia podría haber tenido un final diferente si no hubiera existido un personaje fundamental en la carrera de Yamal: Óscar Hernández, hermano asistente técnico de Xavi.

En una entrevista, Lamine Yamal ha contado cómo fue él quien tuvo el primer contacto con él luego de un partido de preparación donde el equipo filial se midió al primer equipo luego de un partido oficial.

Allí, la magia de Lamine explotó con un gol y una asistencia y fue lo que llamó la atención de Óscar, quien se acercó al futbolista para no soltarlo más.

“El segundo, Òscar, el hermano de Xavi, me dijo: "¿Cómo puede ser que no estés jugando?" y yo le dije: "Pues no sé". Me dijo "tú ten calma". A partir de ahí, fui subiendo, empecé a jugar con el Juvenil y entrenaba con el primer equipo”, reveló.

Con el apoyo de Óscar y el aval absoluto de Xavi Hernández, Lamine Yamal comenzó a resonar en todas las esferas del futbol mundial. Llegó a la selección y demostró que a su corta edad tenía el futbol necesario para ganarse un lugar en el equipo titular.

En esa entrevista el propio Lamine Yamal confesó que la fama le llegó muy pronto y que ha tenido que adaptarse a un nuevo estilo de vida que le impide tener las libertades de antes.

“Me ha cambiado la vida en todo. Antes podía hacer lo que quisiera: podía salir a tomar algo con mis amigos, pero ahora nada de nada. Me acuerdo de la pretemporada de este verano en Corea, en Japón, en China, era imposible salir en cualquier sitio... pero estoy feliz”, reveló.