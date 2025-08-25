Hansi Flick avisa al mundo: "Lamine Yamal será uno de los más grandes"

Héctor Cantú

Hansi Flick vive su segunda temporada como director técnico del Barcelona y no hay día que no se sorprenda de la calidad de su pupilo, Lamine Yamal.

Luego de que el técnico recibiera un premio por haber levantado el título en la temporada anterior, el estratega alemán se desvivió en elogios para Lamine, quien ahora utiliza el número 10 del Barcelona.

“Lamine es un auténtico genio. Con apenas 18 años es capaz de decidir los partidos por él solo. Además, es muy inteligente. Pero, por supuesto, sigue siendo muy joven con 18 años y tiene que aprender de los demás. Nosotros le apoyamos. Estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores que haya visto el mundo del futbol”, detalló el entrenador.

En la misma entrevista, Hansi Flick confirmó que él fue una de las partes que decidió que la apuesta en el arco sería Joan García y no Marc-Andre ter Stegen.

El primer día de Lamine Yamal como el '10' del Barcelona

“Tenemos un portero joven y talentoso como Joan García que está a un nivel muy alto. Todos decidimos que este era el futuro del Barcelona así que para mí estaba claro que este era nuestro planteamiento”, detalló.

El Barcelona es líder en la competición luego de haber sumado su segunda victoria de manera consecutiva tras reponerse de un 2-0 ante el Levante.