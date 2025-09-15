Publicación: martes 16 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

Lamine Yamal se perdería los próximos tres partidos del Barcelona

El jugador sufre una lesión de cuidado que lo alejará de los próximos compromisos

Las noticias no son nada positivas en el Barcelona que tendrá que hacer frente a su futuro inmediato sin la presencia de Lamine Yamal.

El club ha comunicado que el futbolista español no viajará con el resto de la plantilla para jugar el partido de la Champions League ante el Newcastle para no comprometer su proceso de recuperación.

El primer día de Lamine Yamal como el '10' del Barcelona

En la tienda del Barcelona ya se vende la camiseta 10 con el nombre de Lamine Yamal.
Este día, el jugador de 18 renovó hasta 2031 y heredó el antiguo número de Messi y Ronaldinho.
De esta misma manera, se espera que no forme parte de la convocatoria para medirse al Getafe en La Liga.

El cuadro de pubalgia que ha dejado fuera de circulación a Lamine podría complicarse, por lo que el cuerpo médico del equipo podría tomar la decisión hasta de descansarlo una semana más.

Lamine Yamal arrasa en el mercado de los Sub-23

El Observatorio del Futbol CIES anunció a los jugadores menores de 23 años que más han aumentado su valor en el mercado en la presente temporada.
10. Warren Zaïre-Emery, PSG: 18.1 años, incrementó su valor 45 MDE
9. João Pedro, Brighton: 22.5 años, incrementó su valor 48 MDE
8. Kobbie Mainoo, Manchester United: 19 años, incrementó su valor 50 MDE
7. Jérémy Doku, Manchester City: 21.9 años, incrementó su valor 53 MDE
6. Endrick, Palmeiras: 17.7 años, incrementó su valor 54 MDE
5. Jorrel Hato, Ajax: 18.1 años, incrementó su valor 63 MDE
4. Cole Palmer, Palmer: 21.9 años, incrementó su valor 70 MDE
3. Sávio Moreira, Girona: 20 años, incrementó su valor 70 MDE
2. João Neves, Benfica: 19.5 años, incrementó su valor 73 MDE
1. Lamine Yamal, Barcelona: 16.7 años, incrementó su valor 134 MDE

En este caso, también se perdería el duelo ante el Real Oviedo de La Liga y su regreso podría darse hasta el partido ante la Real Sociedad programado para el 28 de septiembre.

Sabedores del aporte que da Lamine Yamal a la estructura de Hansi Flick, la idea es que el juvenil se encuentre en perfecto estado para el partido de Champions League ante el PSG, por ello no hay deseos de apresurar su recuperación y su reaparición con el Barcelona.

