Lamine Yamal se perdería los próximos tres partidos del Barcelona

Héctor Cantú

Las noticias no son nada positivas en el Barcelona que tendrá que hacer frente a su futuro inmediato sin la presencia de Lamine Yamal.

El club ha comunicado que el futbolista español no viajará con el resto de la plantilla para jugar el partido de la Champions League ante el Newcastle para no comprometer su proceso de recuperación.

De esta misma manera, se espera que no forme parte de la convocatoria para medirse al Getafe en La Liga.

El cuadro de pubalgia que ha dejado fuera de circulación a Lamine podría complicarse, por lo que el cuerpo médico del equipo podría tomar la decisión hasta de descansarlo una semana más.

En este caso, también se perdería el duelo ante el Real Oviedo de La Liga y su regreso podría darse hasta el partido ante la Real Sociedad programado para el 28 de septiembre.

Sabedores del aporte que da Lamine Yamal a la estructura de Hansi Flick, la idea es que el juvenil se encuentre en perfecto estado para el partido de Champions League ante el PSG, por ello no hay deseos de apresurar su recuperación y su reaparición con el Barcelona.