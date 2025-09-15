Lamine Yamal se pierde el debut en la Champions League

Héctor Cantú

El Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal en su debut de Champions League del próximo jueves cuando se enfrenten al Newcastle.

Al menos es el panorama al que se ha resignado el Barcelona a unos días del enfrentamiento, pues la evolución médica de Lamine no le permitirá estar al 100 por ciento en el duelo.

Un problema en el pubis le dejó fuera de la convocatoria del Barcelona ante el Valencia, donde el equipo culé goleó 6-0 al equipo ché con dobletes de Robert Lewandowski, Fermín López y Raphinha.

El primer día de Lamine Yamal como el '10' del Barcelona

Hasta el momento, el equipo culé aún no sabe si podrá tener a Lamine Yamal para el duelo del próximo domingo ante el Getafe que parece, se jugará también en el estadio Johan Cruyff.

La ausencia de Lamine Yamal se une a la de Balde y Gavi, quienes también están descartados para el partido ante el Newcastle.