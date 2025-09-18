Con un Marcus Rashford descomunal, Barcelona silencia a St. James Park

Héctor Cantú

El Barcelona ha vivido una noche inolvidable en St. James Park luego de derrotar 2-0 all Newcastle United en su debut en la UEFA Champons League 2025-2026.

El equipo de Hansi Flick se ha embolsado los tres puntos gracias a la fineza de Pedri y Frankie de Jong, el olfato goleador de Marcus Rashford y sobre todo por la inteligencia para contener a un equipo inglés que tuvo chispazos degrandeza.

Marcus Rashford, el capitán que conquistó St. James Park

Los primeros 20 minutos fueron un auténtico dolor de cabeza para el equipo de Hansi Flick. Sin embargo, la línea defensiva del equipo culé que vistió de naranja, permitió contener los embates ingleses y reducir los espacios para que se mostraran cómodos sobre el terreno de juego.

Con el pasar de los minutos, el Barcelona fue adueñándose de la pelota y de los espacios y así se tejió la jugada del primer gol.

Marcus Rashford bags a brace in spectacular fashion 😮‍💨🚀 pic.twitter.com/7J3UZoxyNf — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025

Marcus Rashford apareció dentro del área y a pase de Jules Koundé, metió un cabezazo preciso para estrenarse como goleador con el equipo culé en un partido oficial.

Y le show del inglés, no terminaría allí, pues 9 minutos después, con un disparo genial y preciso, marcó uno de los mejores goles de la jornada para poner cifras definitivas al cotejo.

Con el 2-0 a su favor y los cambios obligados por cansancio en el equipo de Flick, el Newcastle encontró espacios que logró capitalizar en el tiempo agregado para recortar distancias.

Anthony Gordon apareció dentro del área sin marca y solo necesitó empujar la pelota para poner al Newcastle de nuevo en la batalla.

Con 7 minutos en el reloj del agregado, el Newcaslte se lanzó con toda la fuerza para buscar el goldel empate, el cual no llegó a falta de tiempo.

El Barcelona enfrentará en su próximo compromiso al PSG mientras que el Newcastle se medirá al Union Saint-Gilloise en la segunda ronda del torneo