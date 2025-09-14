Fermín está "muy contento" de seguir en Barcelona

Redacción FOX Deportes

Fermín López, autor de un doblete en la goleada de Barcelona frente al Valencia, se ha mostró "muy contento" de seguir en el club catalán después de que en el pasado mercado de fichajes recibiera el interés del Chelsea en ficharlo. Fermín es del Barça. Y punto. pic.twitter.com/LXKKoOIJF2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 14, 2025

"Siempre hay especulaciones pero al final siempre he querido estar aquí y lucharé para estar aquí muchos años", ha señalado el futbolista andaluz tras el encuentro disputado en el Estadio Johan Cruyff.

Sobre el partido, Fermín destacó que, si bien "al principio ha sido difícil", el equipo ha jugado a un "gran nivel" y el marcador "así lo refleja".

Fermín López y un doblete que enamora al barcelonismo

Después de empatar en la tercera jornada frente al Rayo, el Barcelona recuperó la senda del triunfo en LaLiga contra el Valencia, en un partido en el que, según el futbolista azulgrana, se ha demostrado que el equipo va "en el buen camino".

"El mensaje es el mismo que el año pasado: jugar con intensidad y humildad. Creo que vamos en el buen camino. Tenemos que seguir así", ha zanjado.